Les événements actuels en France s'ajoutent à la liste déjà longue des émeutes françaises du XXIe siècle qui se sont développées en raison d'événements déclencheurs similaires autour de tensions culturelles et raciales, de décisions politiques et de disparités de richesse, qui s'expriment toutes dans la destruction délibérée et continue du contrat social. pour servir un programme mondialiste et d'américanisation qui a été activement poursuivi par Sarkozy, Hollande et Macron, ainsi que la corruption politique et financière plus large de l'UE.

Le cours actuel des événements n'est pas nouveau pour la France, qui a longtemps enduré des tensions raciales et culturelles envers ses populations migrantes et ex-coloniales. Ces divisions sont depuis longtemps inscrites dans la topologie démographique de Paris, dont le « musée » intérieur est largement l'apanage de ses « natifs » français blancs et aisés, tandis que la grande couronne abrite la population migrante et ethnique la plus pauvre. . Le métro dessert Paris musée tandis que le RER mal entretenu transporte la population de banlieue vers et hors de leurs emplois de service de musée. Il est de notoriété publique que toute personne portant un nom migrant ou non blanc a peu ou pas de chance de louer une propriété à l'intérieur du périphérique parisien. La France souffre depuis longtemps du racisme anti-noir et la nation nourrit toujours des opinions profondément conservatrices alors que plus d'un million de personnes ont défilé à Paris pour s'opposer aux droits au mariage homosexuel. Cette protestation a conduit un professeur à courir vers l'autel de Notre-Dame comme ultime objection. Le film phare de Mathieu Kassovitz en 1995, La Haine (La haine), avec Vincent Cassel, Hubert Koundé et Saïd Taghmaoui, dépeint des problèmes qui semblent n'avoir guère changé depuis plus de trente ans et qui atteignent un point d'ébullition cyclique sur une base périodique sinon de plus en plus fréquente.

Les émeutes actuelles rappellent également la fusillade de la police britannique sur Mark Duggan1 en 2011, qui a donné naissance à une série d'émeutes et de pillages dans plusieurs villes britanniques.

Les similitudes entre les événements sont plus profondes que la cause profonde superficielle d'un tir injustifié d'une minorité par un agent de l'État. Dans les deux cas, la police a délibérément menti dès le début sur les circonstances et la justification des meurtres et, à sa manière, la police a resserré les rangs. Au Royaume-Uni, la fusillade de Duggan est une leçon sur la façon dont la police britannique tue des gens, puis s'engage dans une dissimulation massive avec la collusion d'autres parties de l'État. Le meurtre de Jen Charles da Silva e Menezes en est un autre exemple.

Le meurtre de Nahel Merzouk

Sans la preuve vidéo qui montre les circonstances de la fusillade de Nahel Merzouk, il est fort possible que les mensonges de la police française auraient tenu et que le meurtre aurait été balayé sous le tapis. Le simple fait que la police ait émis de fausses déclarations initiales sur les circonstances de la fusillade démontre une tentative concertée de dissimuler l'incident dès le départ. Devant le tribunal, il aurait été question d'une déposition de témoin contre la parole de la police. Les preuves vidéo ont été essentielles pour exposer l'incident pour ce qu'il était plus honnêtement.

La police a abattu Nahel à bout portant dans un véhicule qui était à l'arrêt et qui ne constituait manifestement pas une menace pour les policiers eux-mêmes. La voiture n'avait pas percuté les agents avant ou pendant l'événement. Il est probable que les agents ont déjà soutenu ou soutiendront qu'ils pensaient que la voiture aurait pu constituer une menace pour autrui si elle avait été autorisée à s'éloigner, satisfaisant ainsi l'article L.435-1.

Article L.435-1

La police française est habilitée à tirer sur les citoyens en vertu de l'article L.435-1. L435-1 est remarquablement ambigu et pourrait, en l'absence d'autres preuves ou témoignages convaincants, vraisemblablement reposer sur le seul jugement des policiers qui pourraient alors s'appuyer l'un sur l'autre dans leur témoignage après coup.

L'article se lit comme suit :

Dans l'exercice de leurs fonctions et revêtus de leur uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent, outre les cas mentionnés à l'article L. 211-9, faire usage de leurs armes en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée : 1° Lorsque des atteintes à la vie ou à l'intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui ou lorsque des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celles d'autrui ; 2° Lorsque, après deux sommations faites à haute voix, ils ne peuvent défendre autrement les lieux qu'ils occupent ou les personnes qui leur sont confiées ; 3° Lorsque, immédiatement après deux sommations adressées à haute voix, ils ne peuvent contraindre à s'arrêter, autrement que par l'usage des armes, des personnes qui cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et qui sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d'autrui ; 4° Lorsqu'ils ne peuvent immobiliser, autrement que par l'usage des armes, des véhicules, embarcations ou autres moyens de transport, dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt et dont les occupants sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d'autrui ; 5° Dans le but exclusif d'empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d'un ou de plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d'être commis, lorsqu'ils ont des raisons réelles et objectives d'estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont ils disposent au moment où ils font usage de leurs armes.

Il semble qu'il y ait suffisamment d'éléments dans l'article pour que la police établisse que la tentative de Nahel de redémarrer le véhicule constituait une menace via le véhicule (voir les points 3 et 4 ci-dessus) et que, combinée à son refus d'obéir, justifiait son meurtre. Ce serait l'argument simple et évident à faire valoir.

Reste à savoir si cet argument est ce que le procureur a évalué et rejeté. Le Parisien rapporte désormais que le motard qui a tué Nahel a été arrêté, placé en garde à vue et inculpé d'homicide volontaire :

L'incarcération a été demandée par Pascal Prache, le procureur de Nanterre, "au vu des faits et de la nécessité de préserver les investigations". Cette décision est sans doute aussi symbolique. Celles-ci comprennent une justice dure pour le policier de 38 ans soupçonné de meurtre, alors que la mort d'un adolescent suscite la colère depuis mardi soir aux cris de "Pas de justice, pas de paix".

Les deux juges d'instruction chargés de l'enquête ont estimé que l'usage de son arme par le brigadier ne correspondait ni à de la légitime défense ni à l'article L. 435-1 du Code de la sécurité intérieure, qui autorise policiers et gendarmes à ouvrir le feu lors d'un refus à respecter lorsque le conducteur est susceptible, dans sa fuite, de porter atteinte à l'intégrité physique des forces de l'ordre ou des piétons.

"Le parquet considère que les conditions légales d'usage de l'arme ne sont pas réunies", a indiqué le procureur de Nanterre dans la matinée. En garde à vue, le policier a expliqué son action (par sa volonté) pour éviter un autre vol, par la dangerosité de son comportement induisant en (lui) la peur que quelqu'un se fasse écraser et la peur d'être blessé.

Toutefois, il est à noter que les 3° et 4° de l'article L.435-1 sont tous deux assortis d'une clause ET qui impose à l'auteur/victime/suspect d'être capable, désireux et susceptible d'attaquer quelqu'un ou quelque chose pendant ou en tant que conséquence de leur fuite. Pour satisfaire à cette clause, la police devra témoigner de manière convaincante quant à ses soupçons et ses convictions et/ou présenter des preuves substantielles de la capacité et de l'intention de Merzouk d'attaquer quelqu'un ou quelque chose.

Bien que le procureur de Nanterre soit initialement cité comme ayant déterminé que la fusillade de Nahel n'est pas conforme à l'article, cela sera déterminé par une enquête et un procès probablement longs, qui sont et deviendront plus politisés. Bien que le procureur ait déclaré que l'arrestation de l'officier était nécessaire pour préserver les preuves et mener une enquête du type autorisé et/ou requis par la loi française, cela ne peut impliquer une culpabilité ou une responsabilité réelle, ni indiquer un résultat particulier. Il s'agit sans aucun doute d'une nécessité procédurale.

Prédictions VST

Les émeutes en France s'éteindront n'ayant rien apporté à ceux qui expriment leur rage face au meurtre de Merzouk. Le policier sera disculpé et reprendra ses fonctions. L'enquête prendra plus de temps que nécessaire. L'opportunisme politique garantira que les résultats législatifs de l'État évolueront davantage vers le totalitarisme et l'autoritarisme. Macron ne démissionnera pas. Il donnera à la police et à l'armée assez de ce qu'ils demandent pour rester au pouvoir. Même si Marine Le Pen est politiquement habilitée et gagne du pouvoir, les politiques nettes mises en œuvre d'ici là et aussi sous elle suivront toujours les objectifs du WEF/mondialiste lorsque les sommes seront examinées. Cet événement peut sembler se propager et certains pourraient craindre qu'il ne précipite une « guerre civile en France » et un éventuel effondrement de l'UE, mais il n'en sera rien.

Burnout

Les émeutes et les pillages montrent un manque de concentration, de direction et de but. Les dégâts ont été faits sans discernement et sans intelligence. La sélection des cibles semble amateur sans se soucier des conséquences, au point que ce sont les concitoyens qui subissent d'énormes dégâts matériels. Le pillage de la propriété privée n'est pas justifié par des crimes ou des fautes de l'État. Les répressions policières et les réponses de plus en plus militarisées avec des taux d'arrestation élevés éliminent du jeu les agents du chaos hautement motivés et dissuadent les partisans les plus faibles et les opportunistes lorsqu'il n'y a pas de mouvement et de soutien réels. 'buts. La colère diminue avec le temps, surtout lorsqu'elle n'est pas dirigée vers d'autres objectifs.

Officier exempté

Les menaces des deux syndicats de police auront probablement plus de poids net auprès de l'État que toute demande de justice émanant de groupes marginaux (bien qu'explosifs) qui n'obtiennent pas et ne peuvent probablement pas (pour le moment) obtenir le soutien de la majorité. Si l'État abandonne la police et/ou l'armée, il devient vulnérable à un coup d'État par l'un ou l'autre. S'il garde le contrôle des deux, il peut combattre une insurrection indéfiniment. Les syndicats exigent effectivement que l'officier descende, sinon la police commencera à fonctionner selon son propre horaire. La déclaration militaire fait largement écho aux sentiments supérieurs/élitistes/de droite/racistes exprimés par la police.

Enquête de longue haleine

L'État va se lancer dans le théâtre judiciaire et traîner les pieds pour émousser la mémoire de l'événement, l'obscurcir et poursuivre en même temps l'opportunisme politique. Des lois et des contrôles seront probablement introduits à la suite des émeutes qui augmentent la force de l'État et de ses agents avant qu'un verdict ne soit rendu, pour freiner davantage toute manifestation future de la même manière que les États-Unis se sont poursuivis pendant une bonne partie de la décennie.

L'opportunisme politique prévaudra

La genèse d'un événement politique et son utilisation sont distinctes mais conjointes. Dans ce cas, la cause semble relativement organique, même si l'on considère à quel point la synchronisation, le positionnement et la qualité audio de la séquence vidéo étaient remarquables. La foule semble manquer de leadership, de but, d'objectifs et d'une voix cohérente, tout en s'aliénant de la société dans son ensemble. Il s'agit d'un choix facile dont les opérateurs politiques expérimentés et gérés par l'État peuvent tirer parti. Le récit semble être un binaire simpliste :

Les minorités expriment une rage extrême face à une nouvelle injustice et à un usage excessif de la force étatique, et qui peut les en blâmer compte tenu de l'histoire de la France ?

C'est le résultat longtemps déploré de politiques d'immigration et d'intégration incontrôlées et mal pensées et à moins que cela ne soit finalement résolu, la France s'enfoncera davantage dans la guerre civile, etc. alors continuons la répression.

Dans le premier cas, rien n'a changé et rien ne changera en mieux. Le haussement d'épaules gaulois suit enfin. Dans le second cas, l'UE avance plus loin sur une trajectoire qui est déjà destinée à livrer des agendas mondialistes et WEF. Peu importe s'il y a des perturbations en cours de route. Les périodes de perturbation fournissent simplement le prétexte à plus de contrôle, de censure et de brutalité. Le premier point alimente le second parce qu'il s'agit d'une rage exprimée de manière inintelligente, non gérée et non soutenue.

Macron n'a pas besoin de démissionner

Si l'opportunisme politique fournit une plus grande part de l'agenda mondialiste/WEF, pourquoi Macron devrait-il démissionner ? En tant que pion national dans un jeu supranational, Macron n'a pas failli. Il a autorisé une énorme quantité de force, n'a presque rien fait pour diriger les citoyens, a à peine bougé au concert d'Elton John et va maintenant dépenser l'argent des contribuables pour certaines réparations tout en blâmant les personnes arrêtées. S'il conserve la confiance des policiers et des militaires alors que la majorité des citoyens ne se rangent pas du côté des émeutiers, Macron n'est pas menacé, alors pourquoi devrait-il démissionner ?

Le programme de Le Pen devrait encore atteindre les objectifs du WEF/mondialiste

Si l'on prend comme référence le bref résumé des principales promesses de Le Pen par le Daily Express, comment sa rhétorique pourrait-elle être acceptable pour ceux qui sont au-dessus de lui ?

Expulsion des migrants sans papiers et des étrangers condamnés pour des délits

Retrait du droit de séjour aux migrants au chômage depuis plus d'un an

Abolition de la citoyenneté fondée sur le droit d'aînesse

Traitement des demandes d'asile hors de France

Retrait de la France des structures de commandement militaire de l'OTAN

Faire prévaloir la Constitution française sur le droit international

Mettre fin aux accords de coopération franco-allemands établis après 2017

Les quatre premiers points ne sont pas incompatibles avec tout ce que les agendas FEM/OMS/ONU cherchent à mettre en œuvre. Il s'agit simplement d'une approche de droite de la gestion interne qui donne à l'État un contrôle plus strict sur qui il détermine en tant que citoyen. Ce sont aussi des moyens de réduire nominalement la population d'un pays développé et de dégrader le niveau de vie de ceux qui sont expulsés vers des endroits où ils « causent moins de dommages climatiques ». En termes de conséquence nette, ces points pourraient obtenir des scores extrêmement faibles et prendre beaucoup de temps à mettre en œuvre. Ils rappellent la promesse des conservateurs britanniques de "contrôler l'immigration", qui était un mensonge total dès le départ pour quiconque pouvait analyser le langage.

Quant au retrait de la France des structures de l'OTAN, ce n'est pas si grave, étant donné l'état actuel de l'OTAN, qui s'est avérée incapable de remplir son objectif déclaré contre l'ennemi qu'elle était spécifiquement conçue pour combattre.

Le droit international n'existe pas vraiment parce qu'il est inapplicable, donc promettre que votre loi prévaudra ne fait que magnifier le statu quo.

Il est possible que l'annulation des accords de coopération franco-allemands post-2017 n'ait que peu ou pas de sens en termes réels. Si l'on résilie un accord mais que, dans la pratique, on se comporte toujours conformément aux accords, l'annulation est sans objet. De plus, si bon nombre des éléments des accords étaient en grande partie de la façade sans conséquence, les accords et leur annulation sont en grande partie du théâtre. Le Brexit lui-même démontre parfaitement comment exécuter le théâtre de l'annulation de l'accord tout en continuant à se conformer.

Pas d'impôt sur le revenu pour les moins de 30 ans

TVA à 0% pour les produits essentiels tant que l'inflation est supérieure d'un point à la croissance

Aucune contribution de l'employeur sur les augmentations de salaire jusqu'à 10 %

Relèvement des pensions basses et préretraite à 60 ans pour 40 ans de travail

Fin des droits de succession pour les familles à revenus moyens et modestes

Ce sont à la fois des pots-de-vin monétaires et parfaitement faciles à modifier ou à abandonner. On devrait s'attendre à ce que le parti d'extrême droite français soit prêt à acheter son entrée au pouvoir et même à essayer de tenir au moins certaines de ces promesses dans une certaine mesure. Il y a plein d'astuces à tirer quand il s'agit de finances.

Sur l'énergie, Le Pen soutient ouvertement le nucléaire. Quelle surprise. C'est le seul choix que chacun a et tout le monde le sait. La France fait simplement ce qu'elle a toujours fait, et cela a toujours eu du sens de le faire. Le Pen devrait être applaudi pour avoir trop exprimé ce bon sens fondamental.

Selon l'Express, Le Pen a également l'intention de réprimer l'islam, en commençant par "commencer par l'interdiction du foulard... et vise à interdire à toute personne portant un foulard de la vie publique, tant dans la rue que dans les bâtiments publics. Elle a également l'intention de dépouiller les personnes qui ont des opinions «extrêmes» sur leur citoyenneté française. Mme Le Pen a également étendu les interdictions potentielles aux associations islamiques qui contredisent la constitution française.

Bien que cela semble extrêmement désinvolte, comment quelqu'un pourrait-il défendre la mise en œuvre de telles politiques dans l'environnement actuel de l'UE et de la DEI occidentale ? Il y a une réaction générale et croissante à l'ordre du jour de DEI et aux extrêmes du charabia auxquels il est amené. Ce contrecoup s'intensifie notamment contre l'arène trans excessive, disproportionnée et non soutenue où la logique cède la place au diktat hurlant. Il s'agit d'une zone facile pour recueillir le soutien politique majoritaire. Attacher une tournure anti-islamique à cela est plus délicat, mais il existe des tropes simples que l'on peut utiliser. Si l'on épouse la souveraineté d'un État donné et la primauté de ses lois à l'intérieur de ses frontières, alors dans le cas de l'islam, il est relativement simple d'affirmer que si les nations islamiques imposent leurs normes de droit et de vie à tous ceux qui vivent et voyagent dans leur frontières, alors la France fait la même chose, c'est-à-dire "Si vous voulez être musulman et porter un foulard, allez dans un endroit qui accueille cela". De même, cela revient à dire « la charia ne sera jamais tolérée ici », etc. Le Pen n'est pas une violette timide et sait bien prendre et défendre des positions fortes et désagréables. Les temps et les circonstances favorisent la montée de la droite, comme ils l'ont fait auparavant et une position anti-islamique est peu susceptible de mettre fin à Le Pen étant donné que seulement 4% de la population française est islamique. Encore une fois, on pourrait soutenir qu'il s'agit d'une forme de théâtre presque dénuée de sens.

Le Pen est un fanatique des vaccins et a soutenu les confinements et les masques. Elle a remis en question les mandats de vaccination et la restriction des droits des non-vaccinés, mais c'est une petite bière si vous vous attendez toujours à ce que les gens fassent des choses qui sont littéralement insensées et nuisibles pour eux-mêmes et pour la société en général.

Il est peu probable que l'UE se termine à cause de ces émeutes

Gardez à l'esprit que les Néerlandais voient des quantités massives de leur production alimentaire fermée et leurs biens volés par l'État. L'Allemagne se désindustrialise littéralement de manière quasi permanente. L'UE en général plonge dans le sol avec le reste de l'Occident. C'est une émission de clown à plein régime WEFism, et pourtant rien de l'ampleur des émeutes françaises n'a été signalé ailleurs jusqu'à ce qu'un adolescent se fasse tirer dessus. Ces émeutes sont peut-être en train de se retirer après une semaine, même s'il y a eu des fuites signalées vers la Belgique. Pour que cela signifie plus et représente une plus grande menace pour l'UE, le leadership, la concentration et la durabilité doivent se matérialiser quelque part. Mais pourquoi le serait-il ? Les gens des autres nations ne se rebelleront pas en masse contre les choses contre lesquelles ils devraient se rebeller jusqu'à ce qu'ils soient personnellement et pratiquement sans abri et affamés, et alors il sera bien trop tard.

Selon VST, il est déjà trop tard. Nous sommes simplement le long d'un tour que nous savons venir.

Quelles que soient ces émeutes et quelle que soit la façon dont elles ont été fomentées et propagées, elles font le jeu des personnes au pouvoir, qui savent que la façon de traiter les minorités indisciplinées politiquement peu sophistiquées est de les battre et d'ignorer ce qu'elles crient. Ce fut le cas lors des émeutes de Duggan au Royaume-Uni et cela a été l'approche soutenue en France tout au long de la campagne des Gilets Jaunes, qui est l'une des campagnes de protestation, sinon la plus soutenue et la plus ciblée en Europe au 21e siècle.

Lorsqu'il s'agit de prendre le contrôle d'un mouvement social, l'État est bien mieux armé et son travail est bien plus simple. Il doit simplement tenir une ligne en utilisant tous les outils à sa disposition, qui sont souvent aussi basiques que les combats au niveau de la rue. Les citoyens sont coincés face à leur propre confusion, ineptie, désorganisation, atomisation et manque de leadership, de financement et de vision, avant de commencer à traiter avec les agents du chaos sous toutes leurs formes et les usurpateurs de l'État ou d'ailleurs.

Les flash mobs d'été pop-up, fragmentaires et animés par la rage ne sont pas ce dont un État doit s'inquiéter. C'est la foule qui sait ce qu'elle ne veut pas et sait comment s'assurer qu'elle ne l'obtient jamais dont l'État doit s'inquiéter. Bien que les gens sachent ce qui s'en vient depuis trois ans, il n'y a toujours pas de lutte significative, ouverte et soutenue au niveau de la rue contre l'agenda du WEF/mondialiste, qui progresse toujours en droit et dans la pratique. Cette rébellion est introuvable dans la société la plus violente et la plus lourdement armée du monde occidental, et sa constitution dit à ses citoyens exactement à quoi servent les armes et définit qu'il est maintenant temps de les tirer sur le gouvernement, mais personne là-bas. est et personne là-bas ne le fera. Ils sont à peine conscients du niveau de corruption totale qui infeste leur nation parce que diviser pour mieux régner, distraction, ignorance apprise et impuissance, servitude pour dettes et récits fabriqués fonctionnent lorsqu'il s'agit de contrôler une population entière.

VST ira jusqu'à dire que, vu d'en haut, si les émeutes de Merzouk sont vraiment organiques, elles nous exposent comme des enfants se battant dans un bac à sable au plus fort de crises de colère gigantesques sous les yeux des professeurs qui préparent la détention et lignes pour tous les enfants dans la fosse. Ce qui devrait se passer, c'est que les enfants à l'extérieur du bac à sable auraient dû encercler les enseignants et les précipiter dans le bac. Au lieu de cela, ils font tous la queue pour le déjeuner, comme d'habitude.

C'est Soylent Green au menu, et ça le sera toujours. Bon appetite, connards.